Видео: как Выборг очищают от автохлама

Парковки и дворы Выборга расчистят от "автохлама" - неэксплуатируемых транспортных средств, мешающих жизни горожан. Администрация начала работу с территорий, по которым поступило больше всего жалоб от жителей. Первую акцию против "автохлама" провели во дворах на ул. Первомайская, 8; ул. Спортивная, 4; ул. Приморская, 69.

Пока что специалисты администрации ограничились уведомлениями: их расклеили на старых машинах, простаивающих без дела. Согласно установленным правилам, собственнику дается 2 недели после того, как на автомобиль закреплена наклейка-уведомление. Среди автохлама - и такая вот машина с хамоватой наклейкой на Приморской улице.

После размещения уведомления владельцам машины дается 10 дней на решение проблемы. Если через 10 дней автомобиль обнаружат на том же месте, его ждут платная штрафстоянка, а затем - утилизация.