Выборгские школьники написали "Диктант Победы"

Участникам нужно было ответить на 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Ученики Выборгского района приняли участие в Международной исторической акции "Диктант Победы". Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Мероприятие проходило на 5 площадках, созданных на базе общеобразовательных организаций: в Первомайском и Каменногорском центрах образования, школах №7, №13 и гимназии №11 Выборга. В акции приняли участие около 400 школьников.

Участникам нужно было ответить на 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Насколько успешны были ответы участников "Диктанта Победы", каждый узнает самостоятельно в онлайн-формате.

Также в гимназии №11, как и во всех образовательных организациях Выборгского района, идет подготовка к 9 Мая. В школах учителя проводили тематические классные часы, встречи, конкурсы рисунков и стихов. Ежегодно в гимназии №11 организуется фестиваль патриотической песни. В этом году из-за коронавируса школьники записывают свои выступления на видео.

"Диктант Победы" третий год проводится в 85 субъектах РФ и других странах мира.

Ранее в Выборге подвели итоги ежегодного районного фестиваля-конкурса "Выборгская весна-2021".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО