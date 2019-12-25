Выборгские сотрудники ГИБДД напомнили о правилах безопасности детей на дорогах

В городе прошла акция "Сохрани мне жизнь".

В пятницу, 5 июня, сотрудники ОГИБДД УМВД по Выборгскому району провели профилактическую акцию "Сохрани мне жизнь". Мероприятие призвано усилить внимание водителей к безопасности детей в условиях дорожной обстановки. Информация об этом появилась в сообществе "Выборг ВКонтакте".

Дорожные инспекторы рассказали автовладельцам о нормах перевозки детей и правилах проезда вблизи пешеходных переходов.

Кроме того, родителей призвали напомнить правила ПДД младшему поколению: для этого им вручили специальные раскраски и световозвращающие элементы.

Ранее мы рассказали о том, что Госжилнадзор посетит Выборг с очередной проверкой.

Фото: ВКонтакте/ vyborgvk