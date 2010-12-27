Выборгские лесничие попросили пресекать незаконную вырубку лесов

Дело в том, что приближается Новый год и каждый раз в этот период резко возрастает число таких нарушений, как незаконная вырубка новогодних елей.

Выборгские лесничие обратились к гражданам с просьбой пресекать незаконную вырубку леса.

Как правило под руку попадаются молодые ели, потому что они маленькие и хорошо помещаются в дом. Чтобы выявить или предотвратить нарушения, работники лесничеств проводят специальные профилактические мероприятия с сотрудниками полиции.

Северо-Западное лесничество – филиал ЛОГКУ "Ленобллес" и Рощинское лесничество – филиал ЛОГКУ "Ленобллес" обращаются ко всем жителям и гостям Выборгского района с просьбой помочь работникам лесного хозяйства в сохранении нашего общего достояния, а также просят информировать органы власти обо всех замеченных фактах незаконных рубок и других неправомерных действиях граждан в лесу.

Незаконная рубка леса является преступлением, за которое предусмотрена ответственность, в том числе и уголовная. А за рубку хвойных молодняков в декабре штраф за нанесение ущерба лесному хозяйству удваивается.

По всем вопросам законного приобретения новогодних елей Вам стоит обратиться в полицию или по телефонам:

Северо-Западное лесничество: 88127824831, 88137851854

Рощинское лесничество: 8813786447

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге перекроют несколько улиц из-за предновогодних мероприятий.

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