Выборгский фермер стал один из лучших в регионе

В Ленобласти состоялся IV съезд фермеров ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств.

В прошлую пятницу прошел IV съезд фермеров ассоциации крестьянских и фермерских хозяйств Ленобласти. В мероприятии приняла участие делегация от Выборгского района, в составе которой были главы К(Ф)Х и специалисты районной администрации. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Участники съезда обсудили итоги работы ассоциации фермеров, вопросы поддержки малых форм хозяйствования, введения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения, кредитования предприятий сельскохозяйственной отрасли, электро- и водоснабжения фермерских хозяйств, реализации фермерской продукции.

Также на мероприятии наградили лучших фермеров региона. В числе лучших оказался представитель Выборгского района. Благодарственное письмо из рук депутата Госдумы, члена комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергея Яхнюка получил глава крестьянского (фермерского) хозяйства Владимир Калганов (п. Майнило, Первомайское поселение).

В конце прошлой недели в Выборгском районе создали совет женщин.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО