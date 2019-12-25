Выборгская таможня обогатила федеральный бюджет на 9 миллиардов рублей

Несмотря на эпидемию, изначальный план удалось выполнить на 102,81%.

Начиная с января 2020 года, оборот внешней торговли выборгской таможни составил 607 миллионов долларов, что на 38,9% ниже прошлогодних показателей. Тем не менее, в федеральный бюджет удалось перенаправить 9,31 миллиард рублей платежей – то есть, задание было выполнено на 102,81%. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного дорожного управления.

Отметим, что за полгода через таможню прошло

1 634 229 физических лиц, 8 335 автобусов, 492 593 легковых автомобилей и 170 159 большегрузов. Кроме того, по факту различных нарушений было возбуждено 1 636 административных дел.



Ранее мы рассказали о том, что в Выборге прошла эвакуация автомобилей по трем адресам.

Фото: Piter.TV