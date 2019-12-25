В Выборге прошла эвакуация автомобилей по трем адресам

Двое автовладельцев сами ликвидировали пришедший в негодность транспорт.

Во вторник, 14 июля, в Выборге продолжились работы по эвакуации брошенных и разукомплектованных машин. Транспортные средства вывезли с Советской улицы, 4, Морской набережной, 28 и улицы Сухова, 4. Об этом сообщила газета "Выборг".

По словам ведущего специалиста отдела по благоустройству Выборгского района Александра Галкина, машины для утилизации выявляются в ходе специальных рейдов. Также сведение регулярно поступают от местных жителей.

Владельцам автомобилей, не подлежащих дальнейшей эксплуатации, отправляют уведомление с просьбой самостоятельно устранить транспортное средство в течение девяти дней под угрозой административной ответственности. Так, в течение сегодняшнего мероприятия планировалось посетить 5 адресов, но два из них посещать не пришлось - собственники авто сами проявили инициативу.

Отметим, что работы по эвакуации пришедших негодность автомобилей ведутся еще с марта. Парковка для изношенных транспортных средств находится по адресу: Ленинградское шоссе, дом 73. Обратиться туда можно по телефонам: 8(81378) 26-320, +7(950) 000-77-33.

Ранее мы рассказали о том, что Кубок губернатора Ленобласти по ралли пройдёт в Выборге этим летом.

Фото: Газета "Выборг"