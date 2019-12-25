Кубок Губернатора Ленобласти по ралли пройдёт в Выборге этим летом

Мероприятие станет этапом Всероссийского соревнования.

На период с 30 июля по 2 августа запланировано проведение этапа Кубка России по ралли и этап LADA Rally Cup – "Выборг-2020". Возможно, что соревнование станет первым крупным спортивным событием со времени начала эпидемии. Об этом сообщил пресс-секретарь мероприятия Игорь Апухтин.

Как и в прошлом году, главным партнером ралли выступает ООО "Фаворит". Своё участие уже официально подтвердили 8 экипажей.

Вопрос безопасности участников и зрителей от угрозы заражения коронавирусом обсудили на заседании Совета РАФ по спорту: специалисты утвердили специальные стандарты проведения соревнований. Так, по словам секретаря Чемпионата и Кубка России Андрея Клещева, в 47-ом регионе они полностью зависят от зоны, в которой находится выбранная территория. Если в "красной" зоне мероприятия недопустимы, что в "зелёной" ограничения, напротив, будут минимальными.

Напомним, что участники соревнований прошлых лет успешно начали карьеру и регулярно добавляют в копилку новые награды. Например, гонщик Виталий Петров первым из россиян поучаствовал в "Формуле-1", а также занял третье место в Grand Prix Australia.

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Фото: ВКонтакте / vyborg_interesting