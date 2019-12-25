Воспитанница спортивной школы олимпийского резерва "Фаворит" Евгения Кондрашова станет одной из претенденток на участие в первенстве Европы.

Выборгская спортсменка вошла в состав сборной России по дзюдо. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Накануне в Тюмени состоялось первенство России среди юниоров и юниорок до 23 лет. Там Евгения стала серебряным призером соревнований. Её тренировал Сергей Плесов. Теперь для спортсменки из Выборга откроются большие возможности. Она сможет поучаствовать в первенстве Европы и побороться там за призовые места.

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что под Выборгом появится новое кладбище.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти