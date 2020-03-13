Видео: под Выборгом появится новое кладбище

Ключевым вопросом прошедшего совещания стали технические моменты по инфраструктурным коммуникациям будущего кладбища.

В состав рабочей группы вошли профильные чиновники районной администрации и группа архитекторов из Санкт-Петербурга.

Представители подрядной организации провели презентацию проекта, особо отметив, что при проектировании нового кладбища использовались европейские практики. Техническим заданием предусмотрено создание полноценного и современного ритуального комплекса, который соответствует нормам и обладает необходимой инфраструктурой.

Согласно проекту, новое кладбище будет расположено на территории Селезневского сельского поселения в 15 километрах от Выборга. Территория будет разбита на три участка: 3,4, 7 и 17 гектаров. Комплекс будет иметь несколько секторов захоронений, благоустроенные аллеи, служебные помещения, тепло-, энерго-, водоснабжение и водоотведение. По всей территории будут установлены общественные туалеты, скамейки и мусорные контейнеры. В свою очередь, представители районной администрации внесли предложения по улучшению проекта.