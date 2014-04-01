Выборгская "Десяточка" стала лучшей спортивной командой в Ленобласти

В программу соревнований входят следующие дисциплины: настольный теннис, плавание, бадминтон, баскетбол 3х3.

В Гатчине 10 марта состоялся финал областного этапа Всероссийских игр школьных спортивных клубов. В соревнованиях приняла участие команда учеников выборгской школы №10 "Десяточка", которая заняла 1 место. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В программу соревнований входят следующие дисциплины: настольный теннис, плавание, бадминтон, баскетбол 3х3.

Выборгская "Десяточка" одержала победу на региональном этапе и теперь команда представит Ленобласть на всероссийских сореванованиях в мае в Анапе.

Рощинские футболистки заняли 3 место в III этапе Всероссийских соревнований по мини-футболу.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО