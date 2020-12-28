Рощинские футболистки заняли 3 место в III этапе Всероссийских соревнований по мини-футболу

Ленинградскую область представляла команда девушек 2005-2006 года рождения.

В Пскове с 8 по 11 марта в рамках общероссийского проекта прошли соревнования "Мини-футбол – в школу". За победу боролись команды общеобразовательных организаций со всей России. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Ленинградскую область представляла команда девушек 2005-2006 года рождения из муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Рощинский центр образования".

Команда из Рощино заняла третье место, серебро у команды из Череповца, а победителем стала команда г. Олонец (Республика Карелия). Лучшим вратарем стала Юлия Чамилова, представляющая команду из Рощино.

Ранее в Выборге состоялось Первенство России по фехтованию среди юниоров.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО