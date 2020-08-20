В Выборге состоялось Первенство России по фехтованию среди юниоров

Организовать столь масштабное мероприятие помогла слаженная работа спортивного сообщества областных депутатов и администрации Выборгского района.

Выборг впервые принимает соревнования по фехтованию такого уровня – Первенство России. В течение недели на дорожках спортивного комплекса "Выборг" сражаются сильнейшие шпажисты в возрасте до 21 года. Награды разыгрываются среди юношей и девушек, как в личном, так и в командном зачете. Представлены три вида оружия: рапира, сабля и шпага. Организовать столь масштабное мероприятие помогла слаженная работа спортивного сообщества областных депутатов и администрации Выборгского района.

Когда команда работает в одном направлении на благое дело, поэтому можно провести не только Первенство России, можно провести и этап Кубка Мира. Было бы желание. Выборгский шпажист Егор Гужиев в 2017 году стал чемпионом мира среди кадетов в личном первенстве, его одноклубник Владимир Чичев – чемпион России 2018 года, а мужская сборная Выборга по шпаге традиционно показывает высокие результаты на российских соревнованиях. Михаил Макаров, депутат ЗакСа Ленобласти

Спортсмены уверены, что это событие станет стимулом для дальнейшего развития фехтования в Выборге.

Для нашего города – это очень большой старт, потому что крупные соревнования у нас проходят очень редко. Мы хотим показать, что Выборг может встречать гостей такого большого уровня соревнования. Владимир Чичёв, мастер спорта России по фехтованию

Владимир Чичёв в 2018 году завоевал титул чемпиона России, сегодня он здесь, чтобы поддержать воспитанников спортивной школы Олимпийского резерва "Фаворит".

Лучший результат среди выборгских спортсменов показал Павел Ушатов, у него 22 место. Фехтовальщик очень требователен к себе, результат боя его очень огорчил.

Я не собрался на начало боя и в итоге оставалось 6 секунд, сделал неудачную атаку и пропустил важный укол. Результатом не очень доволен. Павел Ушатов, участник Первенства России по фехтованию

В результате первое и третье место на Первенстве России завоевали московские команды, серебро у сборной Санкт-Петербурга.

Ранее в Выборге прошло совещание с главами администраций поселений.

Видео: МГ "Наш город"