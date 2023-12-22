В Рощино на 13-летнего подростка напал неизвестный с молотком и перцовым баллончиком

У 13-летнего подростка были зафиксированы травмы и ушибы головы.

Полиция проводит проверку по факту нападения на подростка в Рощино, сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию днём 31 марта поступило сообщение от местного жителя о том, что в парадной дома 49 по улице Шалавина в Рощино на его 13-летнего сына напал неизвестный с молотком и и перцовым баллончиком.

Чуть позже в полицию поступила телефонограмма из детской больницы. У 13-летнего подростка были зафиксированы травмы и ушибы головы.

Приняты меры к задержанию нападавшего.

На выходных рецидивисты ограбили жителя Мурино в доме на Невском проспекте.

Фото: unsplash