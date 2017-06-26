В Выборге прошла акция "ВторСбор". В этот раз к мероприятию присоединились волонтеры из центра помощи "Милосердие".
В процессе акции "ВторСбор" удалось собрать большое количество продуктов, хозяйственных товаров, лекарств, немного денег и теплых вещей.
Больше всего удивило, что люди не просто приносили вещи, по принципу выкинуть жалко, а подходили и спрашивали – нужно ли нам это,
- отметили волонтеры центра помощи "Милосердие".
Отдельную благодарность волонтеры передали прихожанам церкви в Высоцке, чей батюшка привез упаковками крупы, сахар, соки и мало. Теперь в "Милосердии" хватит продуктов на несколько благотворительных обедов вперед.
Для инициаторов мероприятия акция стала не только само крупной по количеству собранного вторсырья, но и самой масштабной по несобранности участников, которые несли не рассортированный мусор и просто оставляли пакеты.
Мы во время акции как могли помогали волонтерам "ВторСбора". Один мужчина просто протянул мне два пакета со словами, вот вам мусор и ушел. К сожалению, эти пакеты просто пришлось выбросить, копаться и сортировать чужой мусор никто не будет,
- рассказали волонтёры "Милосердия".
Следующая акция "ВторСбор" пройдет 28 декабря. Волонтёры снова помогут людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Выборге прошла акция "Стоп ВИЧ/СПИД".
Фото: Piter.TV
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