В Выборге прошла акция "Стоп ВИЧ/СПИД"

Сегодня в Выборге наблюдается 900 пациентов с ВИЧ-статусом.

29 ноября, в пятницу в Выборге на Красной площади прошла всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД". Узнать свой ВИЧ-статус смог каждый желающий. Пациента приглашали в мобильную лабораторию для сдачи экспресс-анализа крови. Результат появлялся в течение пяти минут. Также медики Выборгской межрайонной больницы проводили консультации по вопросу путей передачи и распространения вируса.

Акция направлена на выявление ВИЧ-инфецированных для предотвращения дальнейшего заражения граждан Выборга. Организаторы отмечают, что каждый человек, находящийся в зоне риска, должен проходить обследование хотя бы раз в год. Напомним, что в зоне риска находятся граждане, принимавшие внутривенные наркотики, имеющие половые связи с партнером, не знающим свой ВИЧ-статус, а также беременные женщины и медицинские работники.

"Ситуация по ВИЧ в Выборге стабильная, но не хорошая. Ежемесячно выявляется от шести до десяти человек. При этом очень малое количество людей ходит и проверяется на ВИЧ-инфекцию, а у решивших сдать анализы диагноз выявляется уже на поздних стадиях. Также в этом году проявлялась тенденция, что люди зная о том, что они в зоне риска, все равно не проходили медицинского обследования", - рассказала Олеся Прокофьева, врач инфекционист Выборгской межрайонной больницы.

По словам Прокофьевы, на данный момент в городе наблюдается 900 человек с ВИЧ-статусом.

Ранее мы сообщали, что число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек.

Видео: Piter.TV