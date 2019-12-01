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Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

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Это является рекордным показателем.

В воскресенье, 1 декабря, в отмечается всемирный день борьбы со СПИДом. Эксперты подсчитали количество человек, которые инфицированы ВИЧ в России. Об этом сообщил глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский.

По данным исследований, количество зараженных в России превысило 1 млн человек. Отмечается, что это рекордный показатель. Выяснилсоь, что за последние 6 месяцев количество больных увеличилось на 47 тысяч человек.

Также врачи заявили,  что  в прошлом году от СПИДа в России умерло 37 тысяч человек.

Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ.

Видео: YouTube / SAIT
 

Теги: вич, здоровье, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России,

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