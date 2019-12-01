Число инфицированных ВИЧ в России превысило 1 млн человек

Это является рекордным показателем.

В воскресенье, 1 декабря, в отмечается всемирный день борьбы со СПИДом. Эксперты подсчитали количество человек, которые инфицированы ВИЧ в России. Об этом сообщил глава Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе с ВИЧ-инфекцией, академик РАН Вадим Покровский.

По данным исследований, количество зараженных в России превысило 1 млн человек. Отмечается, что это рекордный показатель. Выяснилсоь, что за последние 6 месяцев количество больных увеличилось на 47 тысяч человек.

Также врачи заявили, что в прошлом году от СПИДа в России умерло 37 тысяч человек.

Ранее мы сообщали о том, что Роспотребнадзор назвал основные пути заражения ВИЧ.

Видео: YouTube / SAIT

