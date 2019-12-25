Выборг занесло снегом

В середине апреля город настигла зима.

Во вторник, 14 апреля, в Выборге выпал снег. Зима пришла к жителям города во время самоизоляции. Информация об этом появилась в ВК-сообществе "Интересный Выборг".





Пользователи соцсети поделились фотографиями заснеженной природы. Некоторые удивились пробуждению стихи, но большинство комментаторов были готовы встретить холода после аномально теплой зимы. Кроме того, многие вспомнили времена, когда снег в северном городе выпадал даже в июне.

Ранее мы сообщали о том, что жителей Выборгского района предупредили об участившихся случаях мошенничества.

Фото: ВКонтакте / vyborg_news