Выборг выступит на европейской выставке по охране памятников

Немцы узнают, как реставрировалась башня Святого Олафа, Часовая башня и здания Ратуши.

Выборг поделиться опытом региона с Германией. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.

Директор Лейпцигской ярмарки Маркус Гайзенбергер предложил региона поучаствовать в ведущей европейской выставке по охране памятников. Реставрации и санации старинных зданий в Лейпциге. От Выборга будет представлен опыт реставрации башни Святого Олафа, Часовой башни и зданий Ратуши. Регион поедет со своим докладом в Германию в ноябре 2020 года.

Выставка реставрации, сохранения памятников и санации культурных объектов проводится в Лейпциге один раз в два года. На мероприятии представлена обширная программа семинаров и конгрессов. Чтобы обменяться опытом в Лейпциг приезжают квалифицированные специалисты со всего мира.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти собираются ввести штрафы за самовыгул домашних животных.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" Ленобласти.