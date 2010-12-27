В Ленобласти собираются ввести штрафы за самовыгул домашних животных

Законопроект был принят в первом чтении депутатами ЗакСа Ленобласти.

В пятницу, 8 ноября, депутаты Законодательного собрания Ленобласти приняли в первом чтении законопроект, согласно которому хозяева домашних животных будут вынуждены платить штраф за самовыгул - от двух до трех тысяч рублей.

В тексте законопроекта сказано, что проблема "свободного выгула" актуальна для 47 региона. Помимо возможных нападений на людей, проблемой является и неконтролируемое размножение, которое ведет за собой увеличение числа безнадзорных собак.

Несмотря на аргументированность законопроекта, в контрольно-счетной палате отметили, что установить степень вины собственника домашнего животного будет трудно.

Также, стоит отметить, что на территории региона уже действует закон "О содержании и защите домашних животных на территории Ленинградской области". Перемещение домашних животных уже находится под личной ответственностью хозяев, а самовыгул запрещен вблизи большого скопления людей. Тем не менее, денежного штрафа за него не предполагается.

Ранее мы сообщали, что петербуржцев попросили не трогать лис, пришедших из лесов Ленобласти.

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