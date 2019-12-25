Выборг продолжают украшать цветами

На клумбе у Дома быта высадили бархатцы и алиссум.

В среду, 26 мая, сотрудники комбината благоустройства в Выборге посадили цветы у городского Дома быта по адресу: проспект Ленина, 10. Ансамбль клумбы дополнили двумя видами бархатцев и аллисумом. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.





По словам начальника отдела озеленения комбината благоустройства Марины Матвеевой, аллисум морской является достаточно сложным для выращивания растением, особенно если высаживать его в большом количестве. Его цветы источают приятный аромат, который усиливается к вечеру:

Данный цветок, пользующийся в народе особой любовью и популярностью, распространит медовое благоуханье по всему главному проспекту нашего города. Алиссум морской также будет высажен на клумбе у Дворца культуры, чтобы наполнить медовым ароматом парк Ленина. отметила Марина Матвеева



Добавим, что на клумбах и газонах города также планируют высадить разноцветные петунии. Они уже радуют глаз жителей у железнодорожного вокзала и на Приморской улице.

Кроме того, в честь 75-летия Победы комбинат благоустройства предоставит для посадки два вида селекционных бархатцев. Всего за весну в Выборге появилось 60 тысяч новых цветов.

Ранее мы рассказали о том, что парки и скверы Выборга обработали от клещей.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО