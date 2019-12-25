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Парки и скверы Выборга обработали от клещей
Сегодня, 10:07
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Парки и скверы Выборга обработали от клещей

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Также от паразитов избавились на набережной и Южном кладбище.

Во вторник, 26 мая, сотрудники ООО "Центр профилактики и дезинсекции" завершили обработку зеленых зон Выборга от клещей. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Работы проводились в течение 7 дней по муниципальному контракту. За это время с помощью акарицидных препаратов успели обработать парки, скверы, набережную 40-летия ВЛКС, Батарейную гору и Южное кладбище.  Использованные вещества не наносят вред человеку и животным, однако в целях безопасности работы проводились рано утром.

Заведующая отделением центра профилактики и дезинсекции Галина Васильева подчеркнула, что после мероприятия специалисты еще раз  проверят, погибли ли паразиты, и, в случае необходимости, проведут обработку повторно.

Ранее мы рассказали о том, что администрация Выборгского района открывает кладбища для посещения.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

 

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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