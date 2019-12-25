Администрация Выборгского района открывает кладбища для посещения

Обязательным условием остается исполнение санитарных норм.

Жители Выборгского района смогут посещать кладбища для погребения и уборки захоронений близких родственников с учетом определенных ограничений. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Постановление об отмене запрета подписал Геннадий Орлов. Согласно документу, уборку могут проводить только группы по три человека по будним дням. При этом необходимо использовать средства личной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, что рекомендацию об открытии кладбищ в "красной зоне" ранее озвучил Александр Дрозденко. Глава каждого района должен принять индивидуальное решение по этому вопросу.

Фото:Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, Pixabay