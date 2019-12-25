Выборг присоединился к акции "Свеча Памяти"

В церемонии приняли участие ветераны,представители власти и волонтеры.

В понедельник, 22 июня, на территории Южного кладбища в Выборге почтили память погибших в Великой Отечественной войне, приняв участие в акции "Свеча памяти". Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

В связи с эпидемией коронавируса в церемонии участвовало ограниченное количество людей. Среди них - ветераны, представители власти Ленинградской области, волонтеры и ученики кадетского класса школы №8. Они зажгли свечи и возложили цветы к воинскому захоронению. Затем состоялась минута молчания.

22 июня 1941 года – трагическая дата в истории Отечества. В одночасье, на нашу страну обрушились нечеловеческие испытания, обернувшиеся гибелью миллионов наших соотечественников, разрушением тысяч городов и деревень… В каждой российской семье есть история своего героя – отца, деда, прадеда, проявившего беспримерное мужество в защите Родины, делавшего все, чтобы небо над ней стало мирным. подчеркнул глава Выборгского района Дмитрий Никулин

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО