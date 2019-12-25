В скверах и на улицах Выборга проходит озеленение

За цветами и кустарниками ухаживают специалисты отдела благоустройства.

В Выборге регулярно проходят работы по озеленению благоустройству. Ландшафтный дизайн в скверах и парках продолжают обновлять. Об этом сообщила администрация Выборгского района.

Так, в 2018 году в рамках подпрограммы федерального проекта возведен "Формирование комфортной городской среды". Сквер молодежи: для него было выбрано место на пустыре около ЗАГСа. В оформлении зеленой зоны в основном используются вертикальное озеленение и вьющиеся растения. Они размещены у скамеек под навесом, чтобы создать защиту отдыхающих от ветра, пыли и солнца.

Место для постройки сквера выбрали местные жители: за благоустройство пустыря проголосовали 12740 человек. Спустя год участники субботников в лице сотрудников отдела благоустройства, Выборгского управления ЗАГС, депутатов городского совета, а также жителей прилегающих дворов.

Кроме того, специалисты отдела благоустройства районной администрации выступили за применение нового способа оформления цветников в 2020 году. Так, все чаще в городе можно увидеть декоративные кустарники, и комбинации цветов с разной окраской: например, интересный переход цветов от золотого к красному присутствует на территории мемориального комплекса на 4-ом километре Ленинградского шоссе.

Для формирования многолетних цветников в Выборге будут использовать топиарную стрижку, чтобы создать единый монолит декоративной композиции подчеркивают сотрудники отдела благоустройства администрации Выборгского района

Также в городе непрерывно происходит санитарная, формовочная, омолаживающая обрезка деревьев.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге стартовал дорожный ремонт.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО