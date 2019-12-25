  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В скверах и на улицах Выборга проходит озеленение
Сегодня, 16:54
76
lizapoluda

В скверах и на улицах Выборга проходит озеленение

0 0

За цветами и кустарниками ухаживают специалисты отдела благоустройства.

В Выборге регулярно проходят работы по озеленению благоустройству. Ландшафтный дизайн в скверах и парках продолжают обновлять. Об этом сообщила администрация Выборгского района.

Так, в 2018 году в рамках подпрограммы федерального проекта  возведен "Формирование комфортной городской среды". Сквер молодежи: для него было выбрано место на пустыре около ЗАГСа. В оформлении зеленой зоны в основном используются вертикальное озеленение и вьющиеся растения. Они размещены у скамеек под навесом, чтобы создать защиту отдыхающих от ветра, пыли и солнца.

Место для постройки сквера выбрали местные жители: за благоустройство пустыря проголосовали 12740 человек. Спустя год участники субботников в лице сотрудников отдела благоустройства, Выборгского управления ЗАГС, депутатов городского совета, а также жителей прилегающих дворов.

Кроме того, специалисты отдела благоустройства районной администрации выступили за применение нового способа оформления цветников в 2020 году. Так, все чаще в городе можно увидеть декоративные кустарники, и комбинации цветов с разной окраской: например, интересный переход цветов от золотого к красному присутствует на территории мемориального комплекса на 4-ом километре Ленинградского шоссе.

 Для формирования многолетних цветников в Выборге будут использовать топиарную стрижку, чтобы создать единый монолит декоративной композиции

подчеркивают  сотрудники отдела благоустройства администрации Выборгского района

Также в городе непрерывно происходит санитарная, формовочная, омолаживающая обрезка деревьев.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге стартовал дорожный ремонт.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии