В Выборге стартовал дорожный ремонт

На бульваре Кутузова уложат новый асфальт.

В понедельник, 22 июня, в Выборге проводятся работы по замене асфальтового покрытия и восстановлению бордюров на бульваре Кутузова. Рабочие трудятся на участке между Крепостной и Садовой улицами. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Ремонт проходит в рамках муниципального контракта. Автовладельцев заранее попросили убрать свои машины от обочин.

Укладка нового асфальта завершится в начале следующего месяца.

Ранее мы рассказали о том, что на улице Выборга заменяют фонари.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО