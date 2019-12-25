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В Выборге стартовал дорожный ремонт
Сегодня, 16:32
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В Выборге стартовал дорожный ремонт

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На бульваре Кутузова уложат новый асфальт.

В понедельник, 22 июня, в Выборге проводятся работы по замене асфальтового покрытия и восстановлению бордюров на бульваре Кутузова. Рабочие трудятся на участке между Крепостной и Садовой улицами. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Ремонт проходит в рамках муниципального контракта. Автовладельцев заранее попросили убрать свои машины от обочин.

Укладка нового асфальта завершится в начале следующего месяца.

Ранее мы рассказали о том, что на улице Выборга заменяют фонари.

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинградскя область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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