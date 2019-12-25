Выборг принимает участие в акции #ленинградскаяпамять

Жители смогут поделиться архивными материалами о подвигах родных

В Ленобласти стартовал проект #ленинградскаяпамять, в рамках которого любой желающий может поделиться архивной информацией о родственниках-героях войны в социальных сетях. К акции присоединились и жители Выборгского района. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

Так, в Instagram и ВКонтакте можно разместить фотографии, письма с фронта, награды, рассказы, напоминающие о подвигах ветеранов и фронтовиков. К посту необходимо добавить хэштег #ленинградскаяпамять.

Отбор пройдет в двух категориях. Так, фотографии рассмотрят в номинации "Письмо из прошлого", а видеоматериалы – в номинации "Ожившие истории". Полуфиналистов объявят 10 мая в ВК-сообществе "Ленинградская область".

Победителями станут по 3 человека в каждой номинации. Их имена будут известны 12 мая. Авторы лучших работ станут обладателями техники Go pro, ноутбука и музыкальных колонок.

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Фото: Pixabay