Фотопанно "Бессмертный полк" готовят к открытию

Жители смогут увидеть его 9 мая.

Во вторник, 5 мая, на пересечении Ленинградского проспекта и проспекта Ленина была установлена металлоконструкция для размещения фотопанно "Бессмертный полк". Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Напомним, что при создании полотна было использовано около 4000 архивных фотографий участников Великой Отечественной войны. Все снимки прислали местные жители.







Глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов отмечает в своем Instagram-аккаунте, что фотопанно "Бессмертный полк" имеет размеры 7x3,5 сантиметра, состоит из 12 панелей и вмещает в себя 9500 фотографий разной величины. Находясь на определенном расстоянии от композиции, можно будет увидеть, как снимки складываются в огромную фотографию "Танк на Красной площади".Открытие композиции запланировано на День Победы.

В дальнейшем памятный монумент будет перенесен в новый сквер на пр. Победы, строительство которого в настоящий момент идет полным ходом. Летом, по окончании работ, состоится торжественное открытие благоустроенного объекта. Напомнил помощник главы администрации Выборгского района по развитию городской среды Олег Лиховидов

Кроме того, к годовщине Победы в Выборге появится 75 елей: 60 деревьев высадят в Сквере Победы, а еще 15 – вблизи воинского захоронения №33.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО, Видео: Instagram / orlovinsta