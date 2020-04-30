Что предлагает читателям библиотека Алвара Аалто в условиях карантина

С полным списком мероприятий можно ознакомиться на сайте библиотеки и страницах в социальных сетях.

17 марта Министерство культуры приняло решение о закрытии федеральных учреждений культуры на карантин. Власти Ленинградской области приняли аналогичные меры. 26 марта глава администрации МО "Выборгский район" Геннадий Орлов подписал соответствующее постановление.

В связи с этим библиотека Алвара Аалто, как и многие учреждения культуры, ушла на дистанционный режим работы. Однако, доступ к ее ресурсам можно получить удалённо.

Мы поняли, что, судя по всему, читателей принимать не сможем, но библиотека все равно должна оказаться рядом с нашими читателями. Поэтому полностью перестроили формат работы.

Елена Рогозина, директор библиотеки Алвара Аалто.

Все желающие могут познакомиться с интересными книгами, авторами, творческими заданиями, лекциями в группах социальной сеть "ВКонтакте" и на сайте библиотеки.

У нас есть 3 группы ВК и детской и взрослой библиотеки. Группа КЛИКО – клуб любителей книжных открытий. И там огромное количество публикаций – и о писателях, и о любимых книгах, опросы, конкурсы, викторины, кроссворды.

- Отмечает Рогозина.

В данный момент библиотека проводит такие акции, как: "Письма благодарности солдатам в прошлое", "Мы память бережно храним", конкурс творческих работ "Дорогая сердцу книга о Войне".

Также читателям и даже тем, кто не обслуживается в библиотеке Аалто, предоставлен бесплатный доступ к электронной библиотеке "ЛитРес".

По словам Елены Рогозиной, статистика просмотров материалов библиотеки в социальных сетях говорит о том, что новый формат работы вызвал у читателей интерес и оживление.

