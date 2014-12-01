Выборг посетила официальная делегация Генерального консульства Финляндии в Петербурге

В рамках рабочей встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия по различным направлениям в условиях пандемии. В частности, в сфере туризма, экономики, экологии, культуры, образования, логистики, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

В конце прошлой недели в районной администрации состоялась рабочая встреча главы администрации МО "Выборгский район" Валерия Савинова с Генеральным консулом Генерального консульства Финляндии в Петербурге госпожой Саннамаариа Ванамо. В диалоге также приняли участие глава Выборгского района Дмитрий Никулин, заместитель главы районной администрации Андрей Голобородько, председатель комитета по внутренней политике и международным связям Владимир Васильев, начальник отдела приграничного сотрудничества Ирина Зайцева. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В составе официальной делегации были консул по экономике и сотрудничеству с сопредельными регионами Янне Хирвонен, консул по прессе и культуре Анна Котавиита и консул Вилле Линнала.

В рамках рабочей встречи стороны обсудили вопросы взаимодействия по различным направлениям в условиях пандемии. В частности, в сфере туризма, экономики, экологии, культуры, образования, логистики, а также перспективы дальнейшего сотрудничества.

Даже в условиях пандемии мы выработали возможности для общения и продолжения взаимодействия. Все проекты и программы, которые были созданы, плодотворно реализуются с учетом сложившихся условий. Валерий Савинов, глава администрации МО "Выборгский район"

В рамках рабочего визита финская делегации посетила Выборгский порт. Также гости побывали на экскурсии в библиотеке А.Аалто и познакомились с экспозициями Выборгского замка.

Также Валерий Савинов посетил Выборгский судостроительный завод.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО