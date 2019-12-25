Валерий Савинов посетил Выборгский судостроительный завод

Глава районной администрации осмотрел производственные площадки ПАО "Выборгский судостроительный завод" и ответил на вопросы работников завода. Также состоялись переговоры с генеральным директором предприятия Александром Соловьевым, в ходе которых были намечены планы на совместную работу.
Масштабы производства и организации работы, без преувеличения, впечатляют. <…> Предприятие обеспечено заказами вплоть до 2026 года – это серьезные гарантии стабильного дохода работников завода и налоговые отчисления в областной и местные бюджеты.
Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района
В ходе встречи с коллективом завода Валерий Савинов заверил присутствующих, что со стороны районных властей предприятие может рассчитывать на всестороннюю поддержку. Каждое обращение, адресованное на встрече главе администрации, уже передано в работу профильным комитетам.
Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО
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