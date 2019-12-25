Валерий Савинов посетил Выборгский судостроительный завод

В ходе встречи с коллективом завода Валерий Савинов заверил присутствующих, что со стороны районных властей предприятие может рассчитывать на всестороннюю поддержку.

Глава районной администрации осмотрел производственные площадки ПАО "Выборгский судостроительный завод" и ответил на вопросы работников завода. Также состоялись переговоры с генеральным директором предприятия Александром Соловьевым, в ходе которых были намечены планы на совместную работу.

Масштабы производства и организации работы, без преувеличения, впечатляют. <…> Предприятие обеспечено заказами вплоть до 2026 года – это серьезные гарантии стабильного дохода работников завода и налоговые отчисления в областной и местные бюджеты. Валерий Савинов, глава администрации Выборгского района

В ходе встречи с коллективом завода Валерий Савинов заверил присутствующих, что со стороны районных властей предприятие может рассчитывать на всестороннюю поддержку. Каждое обращение, адресованное на встрече главе администрации, уже передано в работу профильным комитетам.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО