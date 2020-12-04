Выборг посетила депутат Государственной Думы Светлана Журова

Во время визита в город она проверила благоустройство Смоляного мыса и Сквера Победы, а также наградила врачей за их заслуги во время пандемии.

Выборг с инспекцией посетила депутат государственной думы Светлана Журова. Депутат проверила реализацию национального проекта по созданию комфортной городской среды. Журова посетила два самых знаковых объекта благоустройства города: Смоляной мыс и Сквер Победы. Однако, она признается: работы еще много:

Мы не можем быть хуже, чем Финляндия. Постепенно, я надеюсь, город приведут в порядок полностью. Все-таки это исторический город. Он входит в проект исторических городов, и, конечно, власти заинтересованны в том, что бы он был достойным. Светлана Журова, депутат Государственной Думы РФ

Также она прокомментировала и ситуацию с заброшенными военными учебными корпусами:

Есть ряд объектов, которые должны передать городу Министерство обороны РФ. Я надеюсь, что они это сделают, так как план уже составлен, документы переданы и они на контроле у Шойгу и его замов. Я надеюсь, что они передадут объекты в течение года, потом что Министерство обороны тоже заинтересованно в передаче корпусов. У них сейчас реализуется программа по передаче зданий, которые им действительно не нужны. Светлана Журова, депутат Государственной Думы РФ

В рамках визита в Выборг депутат наградила местных врачей за заслуги в период пандемии. Им вручили государственные грамоты и микроволновку.

Видео: Piter.TV