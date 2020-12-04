Выборг посетила депутат Государственной Думы Светлана Журова

Выборг с инспекцией посетила депутат государственной думы Светлана Журова. Депутат проверила реализацию национального проекта по созданию комфортной городской среды. Журова посетила два самых знаковых объекта благоустройства города: Смоляной мыс и Сквер Победы. Однако, она признается: работы еще много:
Мы не можем быть хуже, чем Финляндия. Постепенно, я надеюсь, город приведут в порядок полностью. Все-таки это исторический город. Он входит в проект исторических городов, и, конечно, власти заинтересованны в том, что бы он был достойным.
Светлана Журова, депутат Государственной Думы РФ
Также она прокомментировала и ситуацию с заброшенными военными учебными корпусами:
Есть ряд объектов, которые должны передать городу Министерство обороны РФ. Я надеюсь, что они это сделают, так как план уже составлен, документы переданы и они на контроле у Шойгу и его замов. Я надеюсь, что они передадут объекты в течение года, потом что Министерство обороны тоже заинтересованно в передаче корпусов. У них сейчас реализуется программа по передаче зданий, которые им действительно не нужны.
Светлана Журова, депутат Государственной Думы РФ
В рамках визита в Выборг депутат наградила местных врачей за заслуги в период пандемии. Им вручили государственные грамоты и микроволновку.
Видео: Piter.TV
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