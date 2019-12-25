Выборг и Ялта выразили намерения о сотрудничестве

Основываясь на взаимной заинтересованности в установлении сотрудничества, в частности, в сфере культуры, спорта, образования, туризма, экономики, молодежной политики, экологии был подписан Протокол намерений о сотрудничестве.

Глава администрации МО "Выборгский район" Валерий Савинов и глава администрации города Ялты Янина Павленко подписали Протокол намерений о сотрудничестве. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Глава Выборгского района Дмитрий Никулин и глава администрации Валерий Савинов в рамках рабочего визита в Ялту встретились с руководством города – главой муниципального образования Константином Шимановским и главой администрации Яниной Павленко. Стороны обсудили туристические потенциалы, рассказали об основных достопримечательностях Выборга, Выборгского района и Ялты.

Основываясь на взаимной заинтересованности в установлении сотрудничества, в частности, в сфере культуры, спорта, образования, туризма, экономики, молодежной политики, экологии был подписан Протокол намерений о сотрудничестве.

По традиции стороны обменялись памятными подарками. Официальная делегация Выборгского района преподнесла ялтинцам панно с изображением Выборгского замка и Ласточкиного гнезда.

Во время ответного визита главы администрации города Ялты в Выборг планируется подписать Соглашение о сотрудничестве. Валерий Савинов, глава администрации МО "Выборгский район"

Ранее Валерий Савинов осмотрел благоустроенный сквер около Дома культуры в Светогорске.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО