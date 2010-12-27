Выборг готовится к встрече Деда Мороза из Великого Устюга.
Подготовка идет полным ходом. Рабочие установили сцену и торговые павильоны, а автолюбители замерли в небольшой пробке на Северной улице и проспекте Суворова.
В Выборге так называемые "пробки" меня всегда умиляют, с первого раза не проехать светофор – не пробка. Осталось найти, где припарковаться, чтобы посмотреть, как Дед Мороз зажжет огни на елки.
- рассказала редакции местная автолюбительница
Напомним, что сегодня, 19 декабря, сказочный дедушка зажжет огни на новогодней красавице в 15:40, сам же праздник начнется в 14:00
Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Ленобласти появятся полигоны для петербургского мусора.
Фото: Piter.TV
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