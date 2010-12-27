Рабочие с утра трудятся на Красной площади, чтобы торжественно встретить главный символ наступающих праздников.

Выборг готовится к встрече Деда Мороза из Великого Устюга.

Подготовка идет полным ходом. Рабочие установили сцену и торговые павильоны, а автолюбители замерли в небольшой пробке на Северной улице и проспекте Суворова.

В Выборге так называемые "пробки" меня всегда умиляют, с первого раза не проехать светофор – не пробка. Осталось найти, где припарковаться, чтобы посмотреть, как Дед Мороз зажжет огни на елки. - рассказала редакции местная автолюбительница

Напомним, что сегодня, 19 декабря, сказочный дедушка зажжет огни на новогодней красавице в 15:40, сам же праздник начнется в 14:00

Ранее на Piter.TV мы сообщили, что в Ленобласти появятся полигоны для петербургского мусора.

Фото: Piter.TV