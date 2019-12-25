Выборг чествует семейные пары за любовь и верность

Медаль "За любовь и верность" является общественной наградой, учрежденной оргкомитетом по проведению "Дня семьи, любви и верности в РФ".

В День семьи любви и верности, в районной администрации состоялось чествование четырех семейных пар из разных поселений Выборгского района. В торжественном мероприятии приняли участие глава муниципального образования Дмитрий Никулин, исполняющий обязанности главы районной администрации Валерий Савинов. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Этот относительно молодой для нашей страны праздник имеет уже большие традиции. Совместная жизнь – это, в том числе большой труд: супруги вместе должны переживать и радости, и неудачи, заботиться, понимать и помогать друг другу. Дмитрий Никулин, глава МО "Выборгский район"

В поздравительном слове Валерий Савинов отметил, что супружеские пары, которые чтят семейные ценности и строят отношения на любви и взаимоуважении, являются примером для всех жителей Выборгского района.

Медали "За любовь и верность" и получили Николай и Валентина из Каменногорска Федоткины (в браке 70 лет), Василий и Татьяна Козловы из Полянского поселения (41 год в браке), Михаил и Елена Лубянцевы из Рощино (40 лет в браке), Владимир и Екатерина Лазаревы из Селезнёво (50 лет в браке).

Медаль "За любовь и верность" является общественной наградой, учрежденной оргкомитетом по проведению "Дня семьи, любви и верности в РФ". К награде могут быть представлены граждане РФ – супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25-ти лет назад.

Ранее в Выборге подписали соглашение по проекту "Высоцкого зернового терминала".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО