В Выборге подписали соглашение по проекту "Высоцкого зернового терминала"

В рамках данного инвестиционного проекта будут созданы более 400 рабочих мест.

В администрации Выборгского района состоялось заключение Соглашения о взаимодействии при реализации проекта "Высоцкий зерновой терминал". Соглашение подписали и. о. главы администрации муниципального образования "Выборгский район" Валерий Савинов, генеральный директор ООО "Технотранс" Виктор Чуйкин, глава администрации МО "Высоцкое городское поселение" Сергей Сахаровский. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Кроме того, между ООО "Технотранс" и администрацией МО "Высоцкое городское поселение" был заключен договор на безвозмездное выделение денежных средств в качестве пожертвования для выполнения проектно-изыскательских работ для строительства Дома культуры со зрительным залом на 100 посадочных мест.

В ходе встречи участники обсудили вопросы реализации проекта "Высоцкий зерновой терминал" и планы на 2021 год, создание постоянной рабочей группы для оперативного взаимодействия, а также определили ответственных представителей сторон для участия в совместной работе.

В рамках данного инвестиционного проекта будут созданы более 400 рабочих мест. Место реализации инвестиционного проекта "Высоцкий зерновой терминал" (ВЗТ): Высоцкое городское поселение, на восточном берегу бухты Большая Пихтовая.

ВЗТ представляет собой комплекс, состоящий из морского грузового терминала и производственного комплекса глубокой переработки пшеницы, имеющих общую инженерно-транспортную инфраструктуру.

Общий объем инвестиций в строительство ВЗТ оценивается в 13 млрд рублей.

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО