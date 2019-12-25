В Выборгском районе объявлен конкурс на замещение должности главы администрации

Конкурс производится согласно 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления".

Совет депутатов Выборгского района принял решение о проведении конкурса на замещение должности главы администрации МО "Выборгский район". Назначению на должность главы администрации по контракту предшествует конкурс на замещение этой должности. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Депутатский корпус также утвердил Положение о конкурсе на замещение должности главы администрации МО "Выборгский район" Ленинградской области и условия контракта для главы администрации в части, касающейся осуществления полномочий по решению вопросов местного значения.

Конкурс производится согласно 131 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления".

В июне глава администрации Выборгского района Ленобласти Ильдар Гилязов скончался после продолжительной болезни.

Фото: Piter.tv