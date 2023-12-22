В Роспотребнадзоре Петербурга дали советы по выбору шубы

На вывеске выбранного магазина обязательно должна быть информация о фирменном названии организации, её адресе и режиме работы.

Часто при выборе меховых изделий возникает немало вопросов. В Роспотребнадзоре по Петербургу потенциальным покупателям шуб подсказали, на что следует обратить внимание.

Специалисты ведомства советуют приобретать шубы только в местах, где организована официальная торговля, у проверенных производителей и продавцов, которые имеют подтвержденную на практике репутацию. На вывеске выбранного магазина обязательно должна быть информация о фирменном названии организации, её адресе и режиме работы.

При выборе изделий из натурального меха необходимо обратить внимание на наличие на них контрольного (идентификационного) знака. Для отечественных изделий этот знак будет иметь зелёный цвет, для импортных меховых изделий — красный. Роспотребнадзор рекомендует проверить соответствие на сайте "Честный знак".

Кроме того, необходимо убедиться, что сами волоски меха на шубе не выпадают, а также отсутствует резкий и неприятный запах.

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