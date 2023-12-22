Петербуржцам рассказали, как дезинфицировать гаджеты

Специалисты отмечают, что следить за чистотой рук во время респираторного сезона – только половина дела.

Жителям Северной столицы рассказали, каким образом стоит следить за чистотой своих смартфонов. Информацию разместило в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Специалисты отмечают, что следить за чистотой рук во время респираторного сезона – только половина дела, позволяющая избежать контакта с инфекцией и последующего заражения. Помимо этого, также стоит следить за чистотой своих гаджетов, которые люди обрабатывают намного реже.

Во избежание появления инфекции на поверхности смартфона, следует обрабатывать экран антисептическими средствами. Кроме того, важно снимать чехол и протирать сам корпус устройства, а также сам чехол, на котором также оседают бактерии.

Примечательно, что обрабатывать смартфоны, ноутбуки и планшеты нужно специальными средствами. Обычно рекомендации по ним выдает сам производитель. О возможности мытья устройств антисептическими средствами также можно узнать от компании.

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