  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Выбивание долгов фаллоимитатором в Шушарах стало уголовным делом
Сегодня, 18:18
204
mook1

Выбивание долгов фаллоимитатором в Шушарах стало уголовным делом

0 0

Мужчину удерживали более четырех часов.

Выбивание долгов фаллоимитатором в Шушарах стало уголовным делом, рассказал Piter.tv источник в правоохранительных органах. Возбуждено дело по статье 330-й УК РФ (самоуправство).

Накануне прибывшие на место полицейские задержали одного из подозреваемых и нашли похищенного мужчину. Потерпевший пояснил, что в восьмом часу утра задержанный и его подельник избили его на лестничной площадке прямо у квартиры, угрожая ножом. Предлогом для нападения стал вымышленный долг.

Злоумышленники похитили из квартиры мужчины пять "Айфонов", два смартфона "Сяоми", насильно посадили в свой "Хендай" и доставили в дом на Подольской, где удерживали жертву более четырех часов.

Пострадавшего мужчину отвезли в больницу после того, как он пожаловался на плохое самочувствие.

По данным портала "Фонтанка", мужчину пытали фаллоимитатором.

Фото: Piter.tv

Теги: долги, петербург, шушары
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии