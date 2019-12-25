В Шушарах двое похитили петербуржца, избив его и отобрав семь смартфонов

Одного из похитителей уже задержали.

Незадолго до полудня в среду, 23 декабря, в полицию обратилась жительница Краснодарского края. Женщина сообщила, что ее 41-летнего мужа, живущего в Шушарах, похитили и удерживают в квартире на Подольской улице. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место полицейские задержали одного из подозреваемых и нашли похищенного мужчину. Потерпевший пояснил, что в восьмом часу утра задержанный и его подельник избили его на лестничной площадке прямо у квартиры, угрожая ножом. Предлогом для нападения стал вымышленный долг. Злоумышленники похитили из квартиры мужчины пять "Айфонов", два смартфона "Сяоми", насильно посадили в свой "Хендай" и доставили в дом на Подольской, где удерживали жертву более четырех часов.

Задержанного доставили в полиции, в его отношении составлен административный протокол, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Пострадавшего мужчину отвезли в больницу после того, как он пожаловался на плохое самочувствие.

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