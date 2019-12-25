Выборг знакомит туроператоров и журналистов с маршрутами "Виа Ганзеатики"

Об участии в проекте Выборга и района, туристических новинках участникам рассказала председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации Нина Сивицкая.

В рамках международного проекта приграничного сотрудничества "Виа Ганзеатика (Виа Ганзеатика Плюс)" в Выборге состоялся пресс-тур, организованный Информационно-туристским центром Ленобласти.

Представители партнеров проекта, туристской индустрии Ленинградской и Псковской областей, Эстонии представили презентацию разработанных маршрутов, в том числе онлайн. Туроператорам и журналистам был продемонстрирован первый туристический буклет проекта, а также сайт с виртуальными турами.

Об участии в проекте Выборга и района, туристических новинках участникам рассказала председатель комитета поддержки предпринимательства и потребительского рынка районной администрации Нина Сивицкая. Она отметила, что за годы существования проекта, список интересных для туристов объектов пополнился. Например, в рамках реализации стартового пособия, был создан эко-хутор, который предлагает своим гостям комфортное размещение в уютных домах в тихом хвойном лесу на берегу озера. Также был зарегистрирован гастрономический бренд "Выборгский крендель" (по месту его расположения). В ближайшее время появится еще товарный знак – "Выборгская карамель".

В программу маршрута участников тура в Выборгском районе вошло посещение культурно-исторических достопримечательностей, в частности, Выборгского замка; природных территорий, например, заказника "Линдуловская роща", а также объектов питания и проживания.

В Выборге на следующих выходных состоится театральный фестиваль "Культурный Выборг. Адаптация".

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО