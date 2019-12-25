В Выборге состоится театральный фестиваль "Культурный Выборг. Адаптация"

В библиотеке А. Аалто в течение трех фестивальных дней зрители смогут оценить результаты Драматургической лаборатории, посвященной прошлому, настоящему и будущему Выборга.

В Выборгском замке состоялась пресс-конференция, посвященная открытию нового театрального фестиваля "Культурный Выборг. Адаптация". Он пройдет с 12 июня по 14 июня на площадках Выборгского замка и библиотеки А. Аалто. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Участниками пресс-конференции стали художественный руководитель, директор театра "На Литейном" Сергей Морозов, начальник отдела культуры районной администрации Галина Цветкова, директор музея-заповедника Выборгский замок Валентин Белоусов, директор библиотеки А. Аалто Елена Рогозина и куратор драматургической лаборатории Полина Коротыч.

"Культурный Выборг. Адаптация" впервые проходит в Ленобласти. Среди основных целей фестиваля - адаптация театрального искусства в различных локациях на территории региона, в данном случае – в городе Выборге. Сергей Морозов, директор театра "На Литейном"

Также Сергей Морозов поблагодарил администрацию Выборгского района за поддержку.

Мы с радостью откликнулись на идею провести в нашем городе фестиваль "Культурный Выборг. Адаптация". Ко всему, что связано с театром, у выборжан особая любовь. Галина Цветкова, начальник отдела культуры районной администрации

Также в библиотеке А. Аалто в течение трех фестивальных дней зрители смогут оценить результаты Драматургической лаборатории, посвященной прошлому, настоящему и будущему Выборга. Первая пьеса написана на основе архивных документов, вторая –посвящена настоящему Выборга и создана на основе интервью, третья – возникла из онлайн-опроса жителей Выборга, каким они видят свой город через 50 лет.

Торжественное открытие фестиваля состоится 12 июня в 16:00 в верхнем дворе Выборгского замка. Зрителям представят литературно-музыкальную композицию к 800-летию Александра Невского "Русской земли защитник преславный". В этот же день здесь состоится показ притчи "Перемирие" (А. Куралех). Начало в 21:00.

В рамках торжественного закрытия фестиваля, которое также пройдет в Выборгском замке, 14 июня состоится выступление группы ТНЛ51 – музыкальный подарок от артистов театра "На Литейном".

Приобрести билеты на спектакли зрители могут на сайте театра. Детские представления будут проходить бесплатно. Посещение мероприятий в библиотеке А. Аалто также будет свободным (по предварительной записи).

Ранее жители Выборгского района выбрали проект благоустройства Батарейной горы.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО