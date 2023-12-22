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В Выборге рыбак поймал 11 огромных щук
Сегодня, 12:53
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В Выборге рыбак поймал 11 огромных щук

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Появились фотографии улова.

Рыбак из Ленобласти похвастался своим уловом в соцсетях. Мужчина поймал 11 щук. Масса двух огромных рыб составила 8,2 и 7,6 килограммов.

Житель Ленинградской области ловил рыбу в Выборге. Фото опубликовали в tg-канале "Петербург с огоньком".

Судя по странице мужчины в соцсетях, он уже опытный рыбак. Горожанин ловит рыбу каждую неделю.

МЧС региона настоятельно рекомендует рыбакам быть внимательными при выходе на лед, соблюдать все необходимые правила. 

Ранее на Piter.tv: на Ладожском озере в темноте потерялся рыбак.

Фото: Telegram / Петербург с огоньком

Теги: выборг, рыбак, улов, щука
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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