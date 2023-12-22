В Выборге рыбак поймал 11 огромных щук

Рыбак из Ленобласти похвастался своим уловом в соцсетях. Мужчина поймал 11 щук. Масса двух огромных рыб составила 8,2 и 7,6 килограммов.
Житель Ленинградской области ловил рыбу в Выборге. Фото опубликовали в tg-канале "Петербург с огоньком".
Судя по странице мужчины в соцсетях, он уже опытный рыбак. Горожанин ловит рыбу каждую неделю.
МЧС региона настоятельно рекомендует рыбакам быть внимательными при выходе на лед, соблюдать все необходимые правила.
Ранее на Piter.tv: на Ладожском озере в темноте потерялся рыбак.
Фото: Telegram / Петербург с огоньком
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