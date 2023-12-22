На Ладожском озере в темноте потерялся рыбак

Спасатели доставили местного жителя на берег, где его уже ждали родные.

Накануне, 11 января, на льду Ладожского озера в темноте потерялся мужчина. Родственники рыбака обратились к спасателям. Об этом сообщили в tg-канале "Аварийно-спасательная служба ЛО".

Местный житель утром ушел на рыбалку на лед Ладожского озера и к вечеру не вернулся домой. На помощь рыбаку пришла дежурная смена поисково-спасательного отряда города Шлиссельбург.

Пострадавшего удалось найти. Мужчина рассказал, что в темноте не смог сориентироваться и вернуться на сушу.

Спасатели доставили местного жителя на берег, где его уже ждали родные. С ним все хорошо.

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Фото: Telegram / Аварийно-спасательная служба ЛО