Вход в вестибюль Площади Восстания-1 закроют по вечерам

Почти на пять месяцев.

Метрополитен Петербурга сообщил о введении вечерних ограничений на вход в вестибюль станции Площадь Восстания-1 на период с декабря по май.

В графике работы метрополитена опубликована информация об ограничении входа в вестибюль станции "Площадь Восстания-1", ведущий к выходу на улицу Восстания. Согласно данным подземки, режим будет изменён с "8 декабря" по "26 февраля", а также с "2 марта" по "8 мая". Ограничения будут действовать по рабочим дням в промежутке с "16:15" до "20:00".

В метрополитене уточнили, что данные меры закреплены в официальном расписании и направлены на регулирование пассажиропотока в часы повышенной нагрузки. Пассажиров предупредили о необходимости учитывать изменения при планировании маршрутов.

Фото: Piter.TV