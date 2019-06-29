По решению городских властей на территории парков нужно соблюдать социальную дистанцию.

В воскресенье, 9 августа, стало известно о том, что вход в парк аттракционов "Диво Остров" стал платным из-за коронавируса. Кроме того, посетителям необходимо соблюдать все санитарно-эпидемиологическое нормы из-за пандемии коронавируса.

Горожане заявили в соцсетях, что теперь на входе в парк требуют заплатить 100 рублей. Многих петербуржцев такое нововведение неприятно удивило. Также посетители обязательно должны иметь при себе средства защиты, которые можно снять во время катания на аттракционе.

Стоит отметить, что после открытия парка около него каждый день собираются толпы горожан.

Ранее мы сообщали о том, что вокруг Петропавловской крепости проплывут 590 спортсменов.

Фото:pixabay