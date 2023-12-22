Вход в парк "Монрепо" подорожал

При этом для ряда категорий граждан сохраняются льготы.

Вход в музей-заповедник "Парк Монрепо" в выборе вырос в цене. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Так, взрослые теперь должны будут заплатить 300 рублей. Иностранцы заплатят 600 рублей, а посещения для пенсионеров, многодетных семей и лиц в возрасте от 16 до 18 лет оценили в 150 рублей.

Сохраняются льготы для таких категорий граждан, как ветераны, инвалиды, военнослужащие, сироты, сотрудники музеев, пенсионеры, проживающие на территории Ленинградской области старше 65 лет и др. Подробный список льготных категорий опубликован на официальном сайте музея-заповедника.

Ранее мы сообщили о том, что здание Финского совместного училища в Выборге переделают под гимназию.

Фото: ВКонтакте / Музей-заповедник "ПАРК МОНРЕПО"