Здание Финского совместного училища в Выборге переделают под гимназию

Здание выступает объектом культурного наследия.

Компания "Инвестстрой" выступит в качестве подрядчика для преобразования здания Финского совместного училища в Выборге под нужды гимназии. С компанией заключили контракт на 184,9 млн рублей. Об этом свидетельствует информация на портале госзакупок.

Здание выступает объектом культурного наследия. Согласно договору, "Инвестстрой" будет заниматься реставрацией учебного корпуса №4 МБОУ "Гимназия".

Рабочие восстановят основание, кладки, ограждения, распорные системы, займутся декоротивно-художественными покрасками, штукатурной отделкой и архитектурно-лепным декором, чтобы адаптировать здание к современным требованиям.

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Фото: Wikipedia (Ninara from Helsinki, Finland)