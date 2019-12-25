Вход в Ленинградский зоопарк для детей сделают бесплатным 1 июня

На входе нужно предъявить документ, удостоверяющий личность.

Сегодня, 1 июня, вход в Ленинградский зоопарк для несовершеннолетних будет бесплатным в честь Дня защиты детей.

Для маленьких посетителей подготовили специальную программу. Они смогут узнать, как "разговаривают" рыбы, какие звуки может издавать саранча, и кто из кошек не умеет мурчать. Интерактивная программа будет проходить с 12 до 16 часов. В 16:30 в зале лектория начнется лекция с прирученными животными.

Для того, чтобы получить бесплатный билет, детям до 14 лет нужно предъявить свидетельство о рождении, с 14 до 18 лет — паспорт, ученический билет или справку из школы.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Ленинградском зоопарке у лося начали расти рога.

Фото: ВКонтакте / Ленинградский зоопарк / Диана Снеткова